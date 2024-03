Hugo Vetlesen et le Club de Bruges "conscients de l'importance de ce match" contre Molde

"Au match aller, nous avons laissé trop d'espace à l'adversaire", a décrit le joueur norvégien né à Braine-l'Alleud. "Ils ont trouvé leurs repères de cette manière. Nous avons besoin de plus de contrôle. À domicile, nous cherchons plus la possession de balle et nous jouons plus haut. L'ADN du club sera alors plus évident", a poursuivi Vetlesen en conférence de presse, mercredi.

"Dans toutes les compétitions, nous voulons exceller. Mais il faut y aller étape par étape, sinon on commet des erreurs. Maintenant, nous nous concentrons entièrement sur Molde. Notre groupe est calme et concentré pour obtenir un résultat. Tout le monde est conscient de l'importance de ce match", a conclu Hugo Vetlesen.