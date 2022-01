Igor De Camargo de retour au RWDM

(Belga) Igor De Camargo va faire son retour au stade Edmond Machtens, lui qui a évolué au FC Brussels lors de la saison 2005-2006. Le Belgo-Brésilien, 38 ans, a quitté Malines pour rejoindre le RWDM. Il s'est engagé jusqu'en fin de saison avec le club de 1B Pro League.

De Camargo était arrivé à Molenbeek après quatre années dans le Limbourg, à Genk puis à Heusden-Zolder. En une saison au FC Brussels, compilant 14 buts et 1 assit, il était parvenu à attirer le regard du Standard, avec lequel il décrocha deux titres. Il a ensuite évolué au Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim en Allemagne avant de revenir à Liège puis à Genk avant de porter les couleurs de l'APOEL Nicosie et de Malines, depuis 2018. "C'était une évidence pour moi de ramener Igor", a dit le président du club Thierry Dailly. "C'est l'ambition du club de faire revenir des joueurs importants qui ont l'ADN de Molebeek en eux." A mi-parcours, le RWDM est troisième de la 1B avec un point de retard (et un match en moins) sur Waasland-Beveren, deuxième et actuel barragiste pour la promotion en Jupiler Pro League. La semaine passée, l'Américain John Textor est devenu le nouvel actionnaire majoritaire du RWDM. (Belga)