"Il a manqué l'efficacité" au PSG, analyse Marquinhos

"Ils ont marqué deux buts, un sur corner et un autre dans la profondeur (à l'aller NDLR), sur une phase qu'on avait travaillée", a analysé le défenseur. "Ce sont de petits détails. Il fallait bien défendre. On a créé beaucoup plus d'occasions qu'eux. Mais ils ont été efficaces lors des deux confrontations. Il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette compétition. On a surmonté beaucoup d'obstacles, on est éliminés en demi-finale. En début de saison, personne ne croyait en nous. On a eu un nouveau projet avec un nouveau coach. Le public a été merveilleux, on voulait aller au bout, à Wembley avec eux. Il ne faut pas tout jeter, l'élimination est dure, il y avait la place, il a manqué l'efficacité."