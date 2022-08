Jasper Cillessen retourne à Nimègue

(Belga) Jasper Cillessen (33 ans) a signé lundi un contrat de trois saisons avec le NEC Nimègue. Le gardien néerlandais quitte le FC Valence et retourne dans son club formateur, où il avait effectué ses débuts en 2010.

Un an après sa première apparition, il avait signé à l'Ajax avant de rejoindre plus tard le FC Barcelone qu'il avait ensuite quitté pour Valence. "Je suis très heureux de revenir à la maison. Au cours des dix dernières années, j'ai vécu de merveilleuses aventures et revenir à Nimègue est la cerise sur le gâteau", a déclaré celui qui a porté les couleurs des Pays-Bas à 63 reprises. "Je n'en ai pas encore fini. Il y a un super projet en place ici et j'aimerais en faire partie. Avec mon expérience, je pense et j'espère pouvoir ajouter quelque chose à cette équipe." (Belga)