"Je veux juste jouer au football", s'émeut Vinicius Junior à cause du racisme

Vinicius Junior a fondu en larmes en conférence de presse, ému alors qu'il évoquait son amour du football perturbé par les incidents racistes qu'il subit en Espagne. L'attaquant brésilien s'est exprimé lundi à la veille du match amical organisé entre l'Espagne et le Brésil. La fédération espagnole veut promouvoir "l'égalité et la tolérance" à travers cette rencontre.

"Je suis désolé. Je veux juste jouer au football. Je veux juste jouer, je veux tout faire pour mon club et pour ma famille et que les personnes noires ne souffrent plus jamais", s'est livré le joueur du Real Madrid devant la presse. "Je vois cela depuis longtemps", a-t-il commenté à propos des incidents racistes dont il fait l'objet. "À chaque fois que cela arrive je me sens plus triste, et à chaque fois j'ai moins envie de jouer."

L'attaquant de 23 ans estime que l'Espagne n'est pas "un pays raciste", mais "qu'il y a beaucoup de racistes, dont une grande partie dans les stades".