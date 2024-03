John van 't Schip quittera son poste d'entraîneur de l'Ajax à la fin de la saison

"Alex Kroes (le directeur général, ndlr.) a débuté ses fonctions et il parle à beaucoup de personnes. Nous avons parlé de mon avenir et j'arrêterai comme entraîneur à la fin de la saison. C'est clair. Nous discutons d'un autre rôle pour plusieurs années, mais je ne veux pas en parler. Je veux me concentrer sur les huit derniers matches avec l'Ajax", a déclaré Van 't Schip.

Van 't Schip, 60 ans, a pris place sur le banc de l'Ajax en octobre dernier après le licenciement de Maurice Steijn. Il est encore sous contrat avec le club de Mika Godts jusqu'à l'été 2025 et devrait recevoir un rôle dans le management.