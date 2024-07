Jude Bellingham fait l'éloge de Gareth Southgate: "Il aura toujours mon respect"

Jude Bellingham s'est exprimé au sujet de Gareth Southgate dimanche après la finale de l'Euro 2024 perdue par l'Angleterre contre l'Espagne (2-1). "Il aura toujours mon amour et mon respect", a déclaré Bellingham aux médias britanniques alors que l'avenir de Southgate à la tête des Three Lions est incertain.

"Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour prendre une telle décision", a déclaré Southgate après la finale perdue à Berlin. Le Britannique de 52 ans est à la tête de l'équipe nationale depuis septembre 2016. Il a conduit les Three Lions à deux Euros (finaliste à chaque fois) et à deux Coupes du monde (quatrième place et quarts de finale).

Jude Bellingham a réaffirmé son soutien à Southgate. "Ce sont la Fédération anglaise de football et le sélectionneur qui décideront de son avenir", a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid. "Je n'ai que du respect et de l'amour pour Gareth. Il m'a fait débuter avec l'Angleterre et m'a fait me sentir chez moi. Notre relation a dépassé le cadre du football ces deux dernières années. Je sens que je peux être très ouvert avec lui. S'il reste, je serai encore plus déterminé à remporter un trophée pour lui. Il le mérite. Les chiffres ne mentent pas. Il est notre sélectionneur le plus performant depuis 1966."