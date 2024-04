Julian Nagelsmann reste à la tête de la Mannschaft jusqu'au Mondial 2026

Le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann, en poste depuis fin septembre, a prolongé son contrat jusqu'au Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a annoncé vendredi la Fédération allemande de football (DFB).

Révélé à Hoffenheim, confirmé à Leipzig, il avait été remercié par le Bayern Munich le 24 mars 2023 moins de deux saisons après son arrivée. Nagelsmann a pris la tête de la sélection allemande six mois plus tard, pour un contrat initial qui allait jusqu'à l'Euro 2024 à domicile (14 juin-14 juillet).

Après des débuts difficiles (une victoire en quatre matchs 1-3 aux Etats-Unis, un partage face au Mexique 2-2 et deux défaites face à la Turquie 2-3 et en Autriche 2-0), Nagelsmann a réussi à redresser la Mannschaft lors des deux dernières rencontres au mois de mars avec des victoires en France 0-2 et face aux Pays-Bas 2-1. Des performances qui ont sans doute rassuré la fédération allemande sur les capacités du jeune coach de 36 ans de relancer l'Allemagne vers les sommets du football. L'Allemagn n'est que 16e au ranking de la FIFA.