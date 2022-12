L'UEFA ouvre à son tour une enquête sur les finances de la Juventus Turin

(Belga) L'Union européenne de football (UEFA) a ouvert une enquête officielle contre la Juventus de Turin, le champion d'Italie en titre. La première chambre de l'organe de contrôle financier des clubs (CFCB) de l'UEFA va rechercher de possibles violations des dispositions relatives à l'octroi de licences aux clubs et au fair-play financier, a fait savoir l'Union européenne de football, jeudi.

L'annonce intervient alors que le parquet de Turin et la commission boursière italienne enquêtent sur d'éventuelles falsifications des comptes et manipulations des actions boursières. Lundi soir, l'ensemble du conseil d'administration de la Juventus, dont le président Andrea Agnelli, avait démissionné en réaction aux difficultés financières du club et à l'enquête du parquet. En septembre, la Juve avait annoncé une perte record de 254,4 millions d'euros pour la saison précédente. L'affaire porte sur des évaluations de joueurs fictives. Il est reproché au recordman de titres en, Italie d'avoir sciemment attribué de fausses valeurs à certains de ses professionnels - rien qu'en 2018, 2019 et 2020, le bilan aurait ainsi été maquillé de 115 millions d'euros. La fédération italienne de football avait blanchi la Juve et d'autres clubs de ces accusations. Suite à de nouvelles découvertes du parquet, la procédure pourrait être rouverte. L'enquête de l'UEFA se concentrerait sur ces infractions présumées. Le 23 août, le CFCB a déclaré avoir conclu un accord transactionnel avec la Juventus. Cet accord aurait été conclu sur la base des informations financières précédemment fournies par le club pour les exercices 2018 à 2022. Si l'enquête de l'UEFA révélait de nouveaux éléments dont la première chambre ne disposait pas au moment de la conclusion de l'accord transactionnel, des poursuites judiciaires et des mesures disciplinaires pourraient être engagées, a précisé l'UEFA dans son communiqué. (Belga)