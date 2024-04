La défense de Sheffield United établit un nouveau record avec 92 buts encaissés

Sheffield United a concédé son 92e but de la saison de Premier League mercredi, à l'occasion de sa défaite face à Manchester United (4-2). Alors qu'il leur reste quatre matchs à jouer, les Blades ont d'ores et déjà enregistré le record de buts encaissés dans l'histoire de la Premier League à 20 clubs.

Sheffield United pourrait même devenir la plus mauvaise défense de l'histoire de la Premier League. Ce triste record est détenu par Swindon Town, qui avait encaissé 100 buts lors de la saison 1993-1994. La ligue comptait alors 22 équipes et se disputait sur 42 rencontres, 4 de plus qu'actuellement. À partir de 1995-1996, l'élite du football anglais a été réduite à 20 clubs.

Les Blades ne comptent que 16 points accumulés en 34 matchs de championnat. Ils pourraient sceller leur relégation dès ce week-end, puisqu'ils comptent 10 points de retard sur le premier non relégable, Nottingham. Une défaite de Sheffield United à Newcastle, samedi, signifierait la descente en Championship.