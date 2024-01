La Jordanie et la Corée du Sud se quittent dos à dos, Bahreïn émerge contre la Malaisie

La Jordanie et la Corée du Sud partagent la tête du groupe E à l'issue de leur partage (2-2) en phase de poules de la Coupe d'Asie des Nations de football, samedi. Les deux équipes comptent 4 points après deux matches, tandis que Bahreïn les talonne désormais avec 3 points grâce à son succès conquis dans les ultimes moments de la rencontre face à la Malaisie (1-0), dernière sans le moindre point.

Au retour des vestiaires, Hong Hyun-Seok (La Gantoise) est monté sur la pelouse. Il a pu assister à l'égalisation au bout du suspense de son équipe, à la suite d'un autre but contre son camp, inscrit par Yazan Al Arab dans le temps additionnel (90e+1).

La superstar sud-coréenne Son Heug-Min a ouvert la marque sur pénalty pour la Corée du Sud, à la 9e minute. Cependant, les outsiders jordaniens ont totalement renversé la vapeur avant le repos, d'abord grâce à un but contre son camp de Park Yong-Woo (37e) puis via Yazan Abdallah Al Naimat (45e+6).

Dans l'autre rencontre du groupe E, Bahreïn a enlevé ses premiers points grâce au but d'Ali Madan, à quelques instants du coup de sifflet final (90e+6). L'ancien joueur de Louvain, de Bruges et de Zulte Waregem Dion Cools a participé à toute la rencontre côté malaisien.

Alors que les deux premiers de la poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes (sur six poules) passent au prochain tour, le sort n'en sera jeté que lors de la dernière journée. La Jordanie et la Corée sont néanmoins en pole position avant d'affronter respectivement Bahreïn et la Malaisie.