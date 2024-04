La suspension de cinq semaines de Stijnen, l'entraîneur du Patro, confirmée en appel

Le Conseil disciplinaire du football professionnel de l'Union belge (CDFP) a infligé jeudi cinq matches de suspension dont trois avec sursis à Stijn Stijnen. Le coach du Patro Eisden, qui a poussé son frère et son assistant Steven lors du match entre le Patro et Jong Genk en Challenger Pro League, a écopé d'une journée de suspension effective et de quatre avec sursis.

Lors d'un derby enflammé contre Jong Genk le 8 mars, l'ex-gardien des Diables rouges a été renvoyé dans les tribunes après avoir reçu une deuxième carte jaune après qu'un joueur de son banc a lancé un ballon sur le terrain pour gagner du temps. Frustré, Stijnen a giflé le coupable, à savoir son frère Steven.

Lors de l'audience du CDFP la semaine dernière, le Patro Eisden, via son avocat Walter Van Steenbrugge, a attaqué la compétence de la commission de review suite à la présence de Guy Goethals et d'Ariel Jacobs. Le premier était délégué au match et une personne occupant ce poste n'était pas autorisée à siéger à cette commission. Le second est directeur du football d'OH Louvain et était donc une partie prenante. Au moment de la décision de la commission de review, le Patro et OHL étaient encore en course pour les playoffs relégation/promotion. Finalement le CDFP a écarté ces arguments.