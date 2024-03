L'Allemagne conclura sa préparation en juin avec des matchs contre l'Ukraine et la Grèce

L'Allemagne conclura sa préparation pour son Euro 2024 à domicile par deux matchs de préparation contre l'Ukraine et la Grèce. Les Allemands recevront l'Ukraine le 3 juin à Nuremberg, tandis que la rencontre contre la Grèce aura lieu le 7 juin à Mönchengladbach. La fédération allemande de football (DFB) en a fait l'annonce mardi.

L'Ukraine et la Grèce ne sont pas encore qualifiées pour l'Euro, mais elles peuvent encore obtenir leur ticket via les barrages. L'Ukraine affrontera la Bosnie-Herzégovine en demi-finale, avant un éventuel duel contre Israël ou l'Islande. Le vainqueur de ce groupe de quatre équipes rejoindra le groupe de la Belgique à l'Euro avec la Slovaquie et la Roumanie.

Pour la Grèce, c'est le Kazakhstan qui sera au menu en demi-finale, avant la Géorgie ou le Luxembourg en finale. Les demi-finales auront lieu jeudi, les finales mardi prochain. Le dernier des trois "groupes" de barrages verra s'affronter la Pologne et l'Estonie d'une part, le pays de Galles et la Finlande de l'autre.