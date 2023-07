L'ancien international portugais Nani signe à l'Adana Demirspor en Turquie

L'ex-international (112 caps, 24 buts) a notamment brillé sous le maillot de Manchester United entre 2007 et 2014, y glanant quatre titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions (2008), et du Sporting Portugal où il a effectué trois passages, remportant trois Coupes du Portugal.

Il avait ensuite joué pendant près de trois ans dans le championnat nord-américain, à Orlando, avant de signer à Venise, en Serie A, puis au Melbourne Victory en juillet 2022.