L'Atalanta et Charles De Ketelaere en finale contre Leverkusen

Vainqueurs 3-0 de Marseille (1-1 à l'aller), l'Atalanta et Charles De Ketelaere se sont qualifiés pour la finale de l'Europa League. Le 22 mai à Dublin, ils affronteront le Bayer Leverkusen, qui a partagé 2-2 face à l'AS Rome de Romelu Lukaku. .

L'Atalanta a mis patiemment son jeu en place face à des Marseillais, qui ont vu une frappe de De Ketelaere heurter le poteau (6e). L'OM a encore eu chaud quand une reprise de Gianluca Scamacca a rebondi sur la transversale et dans la foulée, Pau Lopez a sorti une belle parade sur la frappe de De Ketelaere (24e). Les visités ont quand même tiré profit du manque de consistance des Phocéens par Ademola Lookman (30e, 1-0).

A la BayArena, les Giallorossi ont eu une première occasion par Lukaku mais à cause d'un contrôle de poitrine peu précis, le Diable Rouge a été devancé par Matej Kovar (4e). Leverkusen évoluait aussi vers l'avant de manière cohérente et Exequiel Palacios a envoyé le ballon sur le poteau (30e). Mais au plus fort de la pression du Bayer, l'AS ouvert la marque sur penalty par Leandro Paredes (43e, 0-1).

Après la pause, Leverkusen est reparti de plus belle mais Paredes a signé un doublé sur penalty (66e, 0-2). Le Bayer, qui a de nouveau enfermé son adversaire dans sa zone, a trouvé la faille grâce à un autogoal de Mancini après une erreur de Svilar sur un corner (82e, 1-2). Leverkusen a évité sa première défaite de la saison grâce à Josip Stanisic (90e+7, 2-2) et ainsi battu le record de la plus longue série de matches consécutif sans défaite pour un club européen avec 49 rencontres.