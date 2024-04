L'Atlético Madrid, sans ses Belges, s'incline à Alaves

Les Madrilènes conservent leur 4e place au classement avec 61 points, Alaves dépasse Séville et le Rayo Vallecano pour se hisser à la treizième place avec 35 unités.

Carlos Benavidez a réussi à tromper Jan Oblak au quart d'heure de jeu, Luis Rioja a conforté la victoire à la 90e+2 face à un Atlético qui n'a pas aligné ses Belges Axel Witsel et Arthur Vermeeren.

Lors de la 33e journée de la Süper Lig turque, Galatasaray s'est facilement imposé face à Pendikspor (4-1). Dries Mertens a été titularisé par les champions en titre. Il a justifié cette confiance accordée en inscrivant un but (3-0, 76e) et en délivrant une passe décisive pour Mauro Icardi (1-0, 35e). Les autres buts ont été inscrits par Abdulkerim Bardakci (2-0, 40e) et Kerem Akturkoglu (4-1, 90e+6, sur penalty). Alpaslan Ozturk avait sauvé l'honneur des visiteurs (3-1, 85e).

Galatasaray (90 points) remet ainsi la pression sur son premier poursuivant, le Fenerbahçe (85 points) qui affronte Sivasspor lundi soir.