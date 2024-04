Le Club Bruges "ne vient pas pour défendre" au PAOK

Le Club Bruges dispute jeudi (21h00) le second acte de son quart de finale de Conference League face au PAOK. Les Brugeois se déplacent en Grèce avec une avance d'un but mais pas question pour eux de changer leur approche.

Les 'Blauw & Zwart' ont débarqué à Thessalonique mercredi avec un léger avantage pour une place en demi-finale grâce à leur victoire 1-0 au match aller jeudi dernier. Une avance qui aurait pu être plus confortable mais Nicky Hayen, l'entraîneur brugeois, veut rester fidèle à ses principes.

"On ne vient pas pour défendre", a assuré Hayen mercredi en conférence de presse. "Nous savons qu'il y a une possibilité que le PAOK adopte un pressing plus élevé qu'au match aller, mais nous voulons jouer notre jeu. Nous croyons en nos chances et c'est de cette manière que nous abordons ce match."