Le club de Cruzeiro relégué pour la première fois de son histoire

(Belga) Le club de football brésilien de Cruzeiro a connu dimanche la première relégation de son histoire. L'équipe qui joue dans la ville de Belo Horizonte a perdu son dernier match de la saison, 0-2 à domicile contre Palmeiras. Le match a été arrêté peu avant la fin du temps réglementaire parce que les fans en colère ont commencé à lancer des sièges sur la pelouse. Il termine 17e sur 20 après avoir été battu los des quatre derniers matchs. Les quatre derniers du classement sont relégués.

Cruzeiro avait encore été champion du Brésil en 2013 et 2014 après des titres en 1966 et 2003 mais aussi deux succès en Copa Libertadores en 1976 et 1997 et six en Coupe du Brésil notamment en 2017 et 2018. Le titre cette année est revenu à Flamengo qui a aussi remporté la Copa Libertadores et qui jouera par conséquent au Mondial des clubs au Qatar. Des légendes du football comme Jairzinho et Tostao, champions du monde 1970, et les Ballons d'Or Rivaldo, champion du monde 2002, et Ronaldo, double champion du monde 1994 et 2002 ont évolué au Cruzeiro. . (Belga)