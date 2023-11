Le match d'ouverture de l'édition 2024 se jouera à Atlanta, la finale à Miami

La 48e édition de la Copa America se disputera aux Etats-Unis, pays hôte pour la deuxième fois après 2016, et réunira seize équipes: les dix de la CONMEBOL et six de la zone d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes (CONCACAF), déterminées à l'issue de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Le tournoi s'ouvrira le 20 juin 2024 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, d'une capacité de 71.000 spectateurs. La finale est programmée le 14 juillet, le même jour que celle de l'Euro, au Hard Rock Stadium de Miami, l'antre du club de football américain des Miami Dolphins, où 65.300 spectateurs peuvent prendre place. Ces deux stades accueilleront des matchs de la Coupe du monde 2026, que les Etats-Unis organiseront avec le Canada et le Mexique.