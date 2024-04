Le PSG peut être sacré champion mercredi

Impériaux face à Lyon dimanche (4-1), les Parisiens se sont encore rapprochés un peu plus d'un troisième titre de champion de France d'affilée, le 10e depuis l'arrivée de QSI (Qatar Sports Investments) en 2011 et le 12e de l'histoire du club.

Ces deux rencontres, ainsi que celle entre Marseille et Nice, avaient été décalées par la Ligue (LFP) avant les quarts de finale retour de Coupes d'Europe du PSG, de l'OM et du LOSC.

De telle sorte que l'affaire peut être entendue dès ce mercredi, si les hommes de Luis Enrique s'imposent et que Monaco ne bat pas Lille deux heures plus tard.

En tout état de cause, les Parisiens ne pourront donc pas fêter le titre directement au coup de sifflet final. Pas de quoi refroidir, sans doute, l'ardeur de ses supporters, tournés vers la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund.

Lorient, avant-dernier et qui accumule les contre-performances, a d'autres préoccupations: recoller au trio constitué du Havre (18e), de Metz (17e) et de Nantes (16e) dans la course au maintien.