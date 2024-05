Le PSV termine sur une victoire 3-1 sur Waalwijk, qui se maintient malgré la défaite

Le PSV a terminé la saison sur une victoire 3-1 face à Waalwijk, qui s'est néanmoins maintenu en Eredivisie. Chez les champions (91 points), Johan Bakayoko est sorti à la 79e. Dans l'autre camp, Shawn Adewoye et Chris Lokesa, auteur de la passe décisive (16e, 0-1), étaient titulaires tandis que Thierry Lutonda et Ilias Takidine sont restés sur le banc.

Malgré cette défaite, Waalwijk (15e) se maintient. Le club compte 29 points tout comme l'Excelsior (16e et barragiste), battu 4-0 par Feyenoord (84 points, 2e). Chez les vaincus, Siebe Horemans a joué tout le match alors que Jacky Donkor et Cisse Sandra sont restés spectateurs.

Alors qu'il menait 3-1 à la 37e, l'AZ de Maarten Martens a encaissé un but inscrit par notre compatriote Othman Boussaid (55e, 3-1). Peu après, il s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Dani de Wit (60e) et s'est fait rejoindre à la marque par Sam Lammers (71e, 3-2) et Victor Jensen (81e, 3-3).

Le club d'Alkmaar reste 4e (65 points) et Utrecht participera aux barrages pour le dernier ticket européen (50 points, 7e) tout comme Go Ahead Eagles (46 points, 8e), qui s'est imposé 1-2 à Volendam (19 points, 17e) avec un but de Philippe Rommens (16e, 0-1).

Mika Godts a assisté du banc au partage 2-2 de l'Ajax à Vitesse. Les Lanciers étaient assurés de terminer 5e (56 points) et Vitesse (6 points, 18e) était déjà relégué.