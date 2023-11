Le Real bat Naples et conserve un bilan parfait, Copenhague s'offre un partage au Bayern

Malgré une ouverture du score rapide de Giovanni Simeone (9e, 0-1), le Real a vite redressé la barre avec une égalisation de Rodrygo (11e, 1-1) et un deuxième but de l'inévitable Jude Bellingham (22e, 2-1), l'homme en forme de la Casa Blanca cette saison.

En parallèle, Braga et l'Union Berlin ont partagé l'enjeu (1-1). Au classement du groupe C, les Madrilènes conservent un bilan parfait avec un 15 sur 15. Naples est 2e avec 7 points, Braga 3e avec 4 points et les Berlinois derniers avec 2 unités.

En seconde période, Andre Frank Zambo Anguissa a égalisé (47e, 2-2) mais les Napolitains ont craqué dans les dix dernières minutes avec Nicolas Paz (84e), qui a inscrit un but pour sa 4e apparition sous le maillot de l'équipe première. Joselu (90e+4) a parachevé la victoire pour les Madrilènes.

Dans le groupe A, le FC Copenhague a réussi à s'offrir un partage sur les terres du Bayern Munich (0-0) et prend la 2e place avec 5 points au classement, à égalité avec Galatasaray et devant Manchester United (4 points). La place qualificative pour les huitièmes de finale et celle pour le reversement en Europa League se joueront lors de la dernière journée. Les Bavarois se rendront à Manchester United et Galatasaray s'en ira visiter la capitale danoise.