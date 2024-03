Le RFC Liège fait chuter le leader Deinze 1-0, tout bénéfice pour le Beerschot

Le but est tombé dès la 9e minute des oeuvres de Mohamed Moulhi sur un assist d'Alessio Cascio. Les Liégeois auraient pu revendiquer un score plus sévère au marquoir en première mais aussi en seconde période. Cavelier, à peine monté au jeu, à notamment manqué une très belle occasion d'asseoir la victoire à la 72 minute.

Deux minutes plus tard, un tacle jambe tendue de Reno Wilmots renvoya le milieu de terrain liégeois directement aux vestiaires. Réduits à dix, les "Sang et Marine" ont bien résisté et encore manqué le k.o.: Cavelier manquant son face-à-face avec Miras le portier deinzois juste avant le temps additionnel.