Le RWDM s'impose au RSCA Futures et reste solide leader

En déplacement au RSCA Futures, le RWDM a remporté le derby bruxellois de la Challenger Pro League (0-4) à l'occasion de la quatrième journée de play-offs de promotion. Au classement, le RWDM reste leader avec 55 points, soit trois de plus que son dauphin actuel, Beveren (52 pts). De son côté, le RSCA Futures reste sixième avec 35 points.

Le RWDM n'aura eu besoin que de six minutes dans la rencontre pour ouvrir le score via Mickael Biron (0-1). Les deux équipes faisaient jeu égal durant toute la première mi-temps. Les Molenbeekois ont tenté de réclamer une main dans le rectangle juste avant le renvoi aux vestiaires mais l'arbitre ne siffla rien.

Tout proche de concéder l'égalisation sur corner après un tir de Lucas Lissens repoussé par le gardien, le RWDM a enclenché une contre-attaque très rapide avec Kylian Hazard à la manœuvre et à la conclusion (0-2, 49e). Dix minutes plus tard, Youssef Challouk mettait le RWDM sur un nuage avec un troisième but (0-3, 59e). Un ballon détourné par Vercauteren mais qui rentrait grâce au poteau.