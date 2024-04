Le Standard arrache son partage contre Anderlecht, Louvain gagne de justesse au Club YLA

Dans le même temps, OHL a remporté une victoire par le plus petit écart 1-0 contre le Club YLA, tandis que les joueuses du Racing Genk et de La Gantoise se sont contentées d'un partage 1-1.

Pour la deuxième journée consécutive, les Anderlechtoises ont cru réalisé la bonne opération au classement, mais c'était sans compter sur Noémie Gelders. La milieu de terrain de 27 ans a d'abord réduit le score à la 79e minute et a donné un point in extremis aux Liégeoises à la 92e minute.

Au classement, le Standard conserve la tête avec 31 points. Le RSCA et OHL comptent un point de moins et sont respectivement deuxième et troisième. Gand est quatrième avec 19 points, devant le Club et Genk avec 16 points chacun.