Choc des géants: le Barça va-t-il prendre sa revanche face au Bayern après la gifle de l'été 2020? (vidéo)

Choc des géants FC Barcelone-Bayern Munich, le tenant du titre Chelsea et le champion de France Lille qui entrent en lice... La Ligue des champions redémarre en fanfare avec les premiers matches de la phase de groupes mardi.



Groupe E: choc des titans



(21h00) Dynamo Kiev (UKR) - Benfica (POR)



FC Barcelone (ESP) - Bayern Munich (GER)



Un classique d'entrée! Le tout-puissant Bayern Munich débute par le match le plus difficile de son groupe sur le papier: un déplacement au Camp Nou, antre du FC Barcelone.



Le choc, revanche de la gifle infligée aux Catalans (8-2) à l'été 2020 en quart de finale, promet d'être alléchant.. même si le Barça apparaît très affaibli par les blessures (Sergio Agüero, Ousmane Dembélé...) et surtout par son dégraissage estival, qui l'a forcé à se séparer de nombreux joueurs, dont la superstar Lionel Messi.



Le club catalan concentre désormais ses espoirs sur sa meilleure recrue du mercato, le Néerlandais Memphis Depay.



L'armada munichoise se présente elle au grand complet, à l'exception peut-être de Serge Gnabry, incertain. Et avec le buteur-star Robert Lewandowski qui affole déjà les compteurs, avec six buts en quatre matches, dont un dimanche face à Leipzig.





Groupe F: Ronaldo à Berne



(18h45) Young Boys (SUI) - Manchester United (ENG)



(21h00) Villarreal (ESP) - Atalanta Bergame (ITA)



En marche vers de nouveaux records. De retour à Manchester United, le club qui l'a révélé aux yeux du monde, Cristiano Ronaldo se lance dans la quête d'une sixième C1 avec un premier match à Berne face aux Young Boys.



Dans sa soif inassouvie de records, le Portugais de 36 ans n'aura qu'à mettre un pied sur le terrain pour égaler celui du nombre de matches disputés dans la compétition, appartenant à Iker Casillas (177 apparitions).



Avec un effectif décimé par les blessures, les Suisses font office de "sparring partners" pour "ManU", qui se pose en sérieux candidat au titre après son mercato ambitieux qui a vu arriver, outre "CR7", Raphaël Varane et Jadon Sancho.



Dans l'autre match du groupe, le vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal, se mesure à l'Atalanta Bergame, une autre équipe réputée joueuse. Mais des doutes persistent sur le visage que vont montrer les deux équipes, à la peine dans leurs championnats respectifs.



Groupe G: Lille s'élance



(18h45) Séville FC (ESP) - RB Salzbourg (AUT)



(21h00) Lille (FRA) - Wolfsburg (GER)



S'en sortiront-ils? Déjà ébranlés par des débuts décevants en Ligue 1, les champions de France lillois s'attaquent à Wolfsburg, en pleine bourre, dans leur groupe peu relevé mais très équilibré de C1.



Le contraste est inquiétant. Alors que les Dogues ne comptent qu'une victoire en cinq matches de championnat, et viennent d'être battus (2-1) à Lorient, Wolfsburg est leader de Bundesliga avec un score parfait: quatre victoires en quatre rencontres, la dernière face au promu Fürth (2-0).



Aux hommes de Jocelyn Gourvennec, qui devraient faire sans Renato Sanches ni Jonathan Bamba, de montrer qu'ils peuvent se relever.



Le Séville FC, favori de ce groupe aux airs de Ligue Europa qu'il affectionne tant, débute lui aussi, face aux Autrichiens de Salzbourg.



L'équipe de Julen Lopetegui, qui a bien débuté en Championnat d'Espagne (deux victoires et un nul), retrouve en outre Lucas Ocampos, de retour de blessure.



Elle devra néanmoins se méfier de Salzbourg, sept victoires en sept matches en Championnat d'Autriche et porté par son jeune attaquant allemand Karim Ademeyi, déjà six buts au compteur cette saison.



Groupe H: le champion au zénith?



(21h00) Malmö (SWE) - Juventus Turin (ITA)



Chelsea (ENG) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)



Avec l'obsession de garder sa couronne, le tenant du titre Chelsea commence avec un adversaire à sa portée, le Zenit Saint-Pétersbourg.



Le club londonien s'est donné les moyens de ses ambitions, en ayant encore renforcé son effectif déjà impressionnant avec Romelu Lukaku et Saul Ñiguez.



Match déséquilibré sur le papier également pour la Juventus Turin, qui rend visite aux Suédois de Malmö.



Mais gare au dérapage pour la "Vieille Dame", qui signe un début de saison catastrophique en Serie A avec zéro victoire en trois matches. De quoi se relancer... ou entrer en crise pour de bon.