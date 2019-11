Divock Origi agréablement surpris par son ancienne équipe: "Cela montre qu’en Belgique, il y a de bonnes équipes"

La tête à son choc contre Manchester City, Liverpool a malgré tout assuré l'essentiel contre Genk (2-1) en Ligue des champions mardi à Anfield, après une première période mitigée, grâce à un but salvateur d'Alex Oxlade-Chamberlain.

"On a joué contre une bonne équipe. C’était important de gagner", a confié le Diable Rouge Divock Origi au micro de notre journaliste Sébastien Capette. "On a fait le boulot, même si on a manqué d’efficacité. Genk a ensuite changé de système et on a dû gérer. Cela montre qu’en Belgique, il y a de bonnes équipes. C’était un match crucial pour être en tête du groupe. On ne pensait pas encore au prochain match contre Manchester City. Aujourd’hui, on s’est battu avant un grand rendez-vous en championnat."