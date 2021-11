Frédéric Gounongbe: "Chelsea, favori pour ce match.. et pour le titre!"

C’est l’un des matches les plus intéressants à suivre lors de cette journée de Ligue des Champions. D’abord parce que la première place est en jeu, ce mardi soir à Stamford Bridge…mais cette rencontre vaudra également par son aspect tactique. Depuis le début de la saison, la Juventus est beaucoup plus à l’aise en phase de transition rapide. On l’a vu lors du match aller, on le voit aussi en championnat d’Italie. Quand ils affrontent des équipes regroupées en bloc bas, c’est plus compliqué pour eux de marquer en phase placée… La solution vient souvent d’ une phase arrêtée par exemple… Par contre, lorsqu’ils affrontent une équipe qui veut avoir la possession du ballon, ils peuvent faire mal. De ce point de vue là, je suis très impatient de voir ce match : Chelsea va certainement avoir la possession, alors que la Juventus va se retrouver dans son schéma préférentiel, qui est de procéder par un jeu plus direct et en reconversion rapide, avec un joueur comme Chiesa, qui excelle dans ce domaine là…

Est ce que ces deux équipes peuvent remporter la compétition ? J’y crois beaucoup plus pour Chelsea… La Juventus est toujours en phase de reconstruction après le départ de Ronaldo… Alors que du côté de Chelsea, il n’y a pas ce genre de problème. Lorsque Lukaku se blesse, dans la foulée, les Blues en mettent 7 à Norwich. A Chelsea, le danger survient de partout… L’équipe de Tuchel a les ressources surtout le banc pour faire la différence pendant un match. Je fais de Chelsea l’un des grands favoris pour la victoire finale… Je rajouterai que le retour de Kanté fait énormément de bien à cette équipe. Il change tout… Le duo Jorginho-Kanté est d’un équilibre redoutable, avec Kanté qui se projette et un Jorginho en couverture… A mon sens, Chelsea est donc favori pour cette rencontre face à la Juventus…mais aussi pour le titre, tant cette équipe recèle de qualités…