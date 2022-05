Il le regarde comme son petit garçon: la photo hilarante d'un basketteur à côté d'Eden Hazard (photos)

Le Real Madrid a remporté samedi soir sa 14e Ligue des Champions. Une victoire qui n'aurait pas été possible sans le but marqué par Vinicuis Jr, mais surtout sans Thibaut Courtois. Le Belge a réalisé une performance stratosphérique, s'attirant les louanges des plus grands joueurs.

Après la victoire, le basketteur français Rudy Gobert, qui évolue en NBA, est descendu sur la pelouse pour féliciter les joueurs du Real Madrid. Sur son compte Instagram, il a posté des photos de lui avec Thibaut Courtois, Eden Hazard et Karim Benzema.

Des photos qui ont beaucoup fait rire les internautes tant la différence entre le joueur de NBA et les footballeurs est flagrante. Du haut de ses 2,16 mètres, Gobert dépasse même le mètre 99 de Thibaut Courtois.

Alors quand il s'adresse à Eden Hazard qui ne mesure "que" 1m75, cela donne une image pour le moins insolite.