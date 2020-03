José Mourinho tacle son vestiaire: Philippe Vande Walle décortique la communication du Portugais

José Mourinho s'est plaint, récemment, de ne pas pouvoir compter sur une équipe à 100% de ses capacités, freiné notamment par des blessures. Il a avoué être impatient d'être au 1er juillet pour recruter et créer une nouvelle dynamique.

Un coup de communication, selon Philippe Vande Walle, qui y voit une tactique typique du Portugais. "C'est du Mourinho tout craché", affirme l'ancien Diable Rouge. "D'un côté on le connaît avec ses feintes, mais dans un sens, je le comprends. Kane, Sissoko, Bergwijn... c'est beaucoup d'absents. Ils n'ont pas transféré non plus".

Pour autant, notre consultant refuse de blâmer le club. "Je peux comprendre qu'il soit frustré, mais c'est Mourinho et Tottenham. Ils vont quand même viser quelque chose. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, il n'est pas au top, mais on aura un trophée. Il se met un peu en porte-à-faux par rapport à ses propres paroles".

Les Spurs vont tenter de s'offrir Leipzig en huitième de finale dans un match retour très compliqué !