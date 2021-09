La Messi-Mania bat son plein : "Je suis supporter de Bruges, mais aujourd'hui Messi est au-dessus du club !"

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont actuellement en Belgique. Messi, Neymar, Mbappé et toutes les stars du Paris Saint-Germain passent la journée dans leur hôtel de Bruges avant leur match de ce soir en Ligue des Champions. Sur place, c'était l'excitation totale, même s'il est quasiment impossible d'apercevoir quelque chose...

Ce matin, Christopher a fait 3 heures de route, depuis Arlon pour tenter d'apercevoir son idole. L'homme a même pris congé aujourd'hui pour espérer voir Lionel Messi.



"Messi, franchement je l'ai vu évoluer depuis très longtemps et j'apprécie beaucoup le personnage, le joueur. C'est surtout par curiosité, j'aime beaucoup ce joueur c'est pas vraiment pour l'équipe du PSG mais c'est pour Messi." explique-t-il à notre micro.



Pour rappel, c'est la première fois que Messi vient en Belgique et tous ses fans rêvent de l'approcher.



Une photographe, armée de son appareil tentait même de capturer un cliché des stars. "Je vois des gens de l'entourage du club, mais aucun joueur. Messi non plus." déclare-t-elle, un peu déçue. "Ce sont des grandes vedettes que tu ne vois pas tous les jours ici. Ils ne viendront pas jouer chaque année à Bruges !"



"Je supporte Bruges, mais aujourd'hui j'espère un 4-0...pour Paris !"



Steven est lui un fan du Club de Bruges. Mais aujourd'hui, il supportera... Paris ! "Aujourd'hui c'est contre Bruges, je suis un supporter de Bruges mais aujourd'hui je mets Bruges de côté, c'est Messi quoi ! Donc j'espère que Paris gagnera 0-4, quelque chose comme." explique ce fan inconditionnel du joueur.



"Je suis fan de Bruges, mais Messi est au-dessus hein, il a une place dans mon coeur !" conclut-il. Pas sûr que tout les supporters de Bruges soient du même avis...



Devant l'hôtel on apercevait pourtant rien : la sécurité est maximale autour des joueurs du Paris Saint-Germain.



Le match entre Bruges et le Paris Saint-Germain débutera ce mercredi soir, sur les coups de 21 heures. L'occasion de voir, peut-être, pour la première fois, les 3 stars mondiale du football, Messi, Neymar et Mbappé, fouler une pelouse en même temps.