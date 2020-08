La saison d'Eden Hazard est-elle un échec ? Nos consultants volent au secours du Diable Rouge (vidéo)

Eden Hazard n'a pas brillé pour sa première saison au Real Madrid. Le Diable Rouge a marqué les esprits par ses blessures et n'a pas apporté suffisamment dans le jeu de son équipe. Mais peut-on parler d'un échec ?

La saison d'Eden Hazard, sa première au Real Madrid, est à oublier. Le Diable Rouge n'a pas convaincu, freiné par des multiples blessures. Certains avancent l'hypothèse d'un échec, mais nos consultants, eux, préfèrent défendre Hazard en lui donnant des circonstances atténuantes.

"Non, parce que je remets la cause de cette mauvaise saison sur ses blessures. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser le mot échec sur des blessures. Donc je dirais que non", nous explique par exemple Philippe Vande Walle. Un avis largement partagé par Mbaye Leye. "Le mot échec est très dur. Dans le football, les joueurs ont souvent des blessures", tempère le consultant."C'est une année malheureuse parce qu'il a eu des blessures qui l'ont empêché de montrer ce qu'il vaut au Real Madrid. Mais c'est important pour le club de continuer en Ligue des Champions. Il peut encore être important, démontrer ses qualités. Personne ne doute de ça, mais il peut apporter un plus s'il est à 100%".

Eden Hazard, auteur d'un seul but cette saison, voudra sans aucun doute s'affirmer en Ligue des Champions.