Le très joli but de Romelu Lukaku contre le Barça en Ligue des champions (vidéo)

Le Borussia Dortmund s'est qualifié mardi pour les 8es de finale de Ligue des champions en battant le Slavia Prague 2-1, éliminant du même coup l'Inter Milan, battu 2-1 par Barcelone à San Siro et donc reversé en Ligue Europa.



Dans un mauvais soir, Dortmund a été maintenu à flots par son gardien Roman Bürki auteur de plusieurs parades de très grande classe. Jadon Sancho (10e) et Julian Brandt (61e) ont marqué pour le Borussia. Tomas Sousek (43e) avait égalisé pour Prague.



A Milan, Carles Perez (23e) et Ansu Fati (86e) ont marqué pour le Barça, Romelu Lukaku (44e) a répondu pour l'Inter.