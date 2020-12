Ligue des Champions: l'Atlético Madrid laisse filer des points et reste sous pression (vidéo)

Dans le Groupe A, la dernière journée sera également décisive. Face au Bayern Munich sans ses cadres, l'Atlético a manqué de réussite en première période comme sur une frappe puissante de Carrasco (23e). Toutefois, Joao Felix a ouvert la marque d'un plat du pied en surgissant au premier poteau sur centre de Marcos Llorente (26e, 1-0).

La tâche des Colchoneros était moins ardue face à un Bayern trop tendre et jeune mais à l'heure de jeu, Hans Flick a fait monter trois cadres dont Thomas Müller, qui a égalisé sur penalty (86e, 1-1).

Plus tôt dans la soirée, Salzbourg s'est imposé 1-3 au Lokomotiv Moscou grâce à un doublé de Mergim Berisha (28e, 41e) et Karim Adeyemi (81e, 1-3). On ne sait pas qui accompagnera le Bayern (13 points) de l'Atletico (6), de Salzbourg (4) ou du Lokomotiv (3).