Ligue des champions: les clés pour comprendre le tirage au sort des 1/8es

Les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions seront connues à l'occasion du tirage au sort effectué lundi (12H00) par l'UEFA, depuis son siège à Nyon en Suisse.

Verra-t-on une double confrontation entre le Paris SG et le Real Madrid? Entre Liverpool et Naples? Entre Chelsea et Manchester City? Non, c'est impossible.

Selon le règlement, le tirage ne peut pas mettre aux prises deux équipes ayant ferraillé dans le même groupe au premier tour (les deux premiers exemples), ni deux équipes issues du même championnat (le troisième exemple).

Pour le reste, la procédure obéit à des règles simples.

Les 16 équipes sont réparties dans deux "chapeaux" différents, selon leur parcours au premier tour: d'un côté, les vainqueurs de groupe (désignés comme têtes de série) et, de l'autre, les deuxièmes de groupe.

Une équipe du chapeau 1 et une équipe du chapeau 2 sont tirées pour former la première affiche, et ainsi de suite jusqu'à la huitième et dernière opposition.

Chapeau 1 (têtes de série): FC Barcelone (ESP), Bayern Munich (GER), Juventus Turin (ITA), RB Leipzig (GER), Liverpool (ENG), Manchester City (ENG), Paris SG (FRA), Valence CF (ESP).

Chapeau 2 (deuxièmes de groupe): Atalanta Bergame (ITA), Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Lyon (FRA), Naples (ITA), Real Madrid (ESP), Tottenham (ENG).

Les huitièmes de finale aller s'étaleront sur deux semaines consécutives, les 18 et 19 févier puis les 25 et 26 février. Les matches retour sont programmés les 10 et 11 mars, puis les 17 et 18 mars.

Les têtes de série sont censées avoir deux avantages: celui d'affronter un adversaire théoriquement plus faible, et celui de disputer le match retour, décisif pour la qualification, devant leur public.

Le premier avantage n'est que théorique puisque des clubs huppés du Vieux continent peuvent avoir bouclé la phase de groupe au deuxième rang. C'est le cas de Tottenham, finaliste malheureux de la dernière édition contre Liverpool, et surtout du Real Madrid, 13 fois vainqueur de la compétition-reine mais deuxième de son groupe derrière Paris.