Ligue des Champions: Liverpool assure contre l'Ajax et verra les huitièmes de finale (vidéo)

A Anfield Road, Liverpool et l'Ajax ont dominé à tour de rôle même si les Néerlandais ont eu davantage le ballon et ont donné plus de travail à Caoimhin Kelleher, le gardien irlandais titularisé.

La seconde période a débuté fort mais si Kelleher a été sauvé par son poteau sur une frappe de Noussair Mazraoui (57e), Andre Onana a complètement manqué sa sortie et a permis à Curtis Jones d'inscrire l'unique but de la rencontre (58e, 1-0). Comme l'Atalanta et Midtjylland ont partagé l'enjeu (1-1), Liverpool (12 points) est qualifié, l'Atalanta est 2e (8 points) devant l'Ajax (7) et Midtjylland (1). La 2e place se jouera lors de la dernière journée dans le duel direct entre l'Ajax et l'Atalanta.