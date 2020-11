Ligue des champions: Marseille égale le "triste record" d'Anderlecht

L'Olympique de Marseille a été battu pour la 12e fois d'affilée en Ligue des Champions mardi au FC Porto (3-0) et a égalé le triste record de la plus longue série de défaites appartenant au RSC Anderlecht.

Avec le retour de l'OM en Ligue des champions après sept longues années d'absence, les Marseillais rêvaient ouvertement des grandes soirées du milieu de semaine, d'affiches de gala, un peu plus secrètement de qualification en 8es de finale, pas du tout de seconde étoile 28 ans plus tard (premier et seul sacre d'un club français en 1993).

Après trois rencontres, perdues chez l'Olympiakos (1-0), face à Manchester City au Vélodrome (3-0) et au FC Porto (3-0) mardi, le retour à la réalité est rude. L'équipe d'André Villas-Boas en est réduite à espérer faire mieux que le zéro pointé de 2013 dans une poule avec Arsenal, le Borussia Dortmund et Naples (six matches, six revers).

Le 2e du dernier championnat de Ligue 1 au moment de l'arrêt définitif vient également d'égaler le triste record du RSC Anderlecht: 12 revers d'affilée entre le 10 janvier 2003 et le 23 novembre 2005. Aux six matches de la saison 2013-2014 et aux trois de cet automne, il faut en effet ajouter les quarts aller et retour de 2012 face au Bayern (2-0 à chaque fois), et le 8e retour sur la pelouse de l'Inter Milan (qualification mais défaite 2-1).

Et si Marseille s'incline encore face au club autrefois coaché par José Mourinho ou André Villas-Boas, le mardi 23 novembre, il sera le seul détenteur du record... Les supporters du PSG ne manqueraient alors pas de ressortir l'expression "À jamais les premiers".