Ligue des Champions : Pour l'honneur du foot espagnol!

Cette semaine, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont rendre leur verdict! Porto, le Borussia Dortmund, Liverpool et le Paris St Germain ont déjà validé leur ticket pour les quarts et attendent avec impatience de connaître leur prochain adversaire potentiel.

Suite à l’élimination du FC Séville et du FC Barcelone, tous les regards sont désormais tournés vers le Real Madrid et l’Atlético qui devront sauver l’honneur du football espagnol !

Mardi, le Real aura à cœur de confirmer sa victoire acquise 0-1 face à l’Atalanta lors de la manche-aller. « Je ne m’attendais pas à une soirée aussi tranquille. » a confié Thibaut Courtois suite à cette rencontre. Une confession qui va certainement piquer au vif et susciter une réaction de la part des troupes de Gian Piero Gasperini. Dans l’histoire de la Ligue des Champions, jamais le Réal n’a été éliminé après une victoire 0-1 acquise à l’extérieur lors de la manche-aller. Mais nul doute que le fin tacticien italien tentera de faire démentir cette statistique afin de prolonger l’aventure de l’Atalanta en Ligue des Champions, la deuxième seulement de son histoire. De son côté, le coach madrilène, Zinédine Zidane, peut compter sur les retours providentiels de Sergio Ramos et Karim Benzema. Malheureusement, Eden Hazard doit une nouvelle fois déclarer forfait. En avant-match, nous tenterons de comprendre les raisons de son absence et évoquerons la véritable spirale négative que connait actuellement notre joueur belge.

Mercredi, un autre Diable Rouge, Yannick Carrasco, tentera de briller pour renverser une situation compliquée suite à cette défaite concédée à domicile, via une bicyclette signée Olivier Giroud. Les Colchoneros devront réagir après leur prestation décevante face à Chelsea et surtout développer une production offensive bien plus efficace. 0 tir cadré ! C’est la triste statistique à mettre à l’actif des Madrilènes face à la solide formation de Thomas Tuchel, toujours invaincue depuis son arrivée. 7 ans plus tard, les Blues retrouveront-ils une place parmi les 8 meilleures équipes de la Ligue des Champions ?Si Manchester City de Kevin De Bruyne et le Bayern Munich ont déjà un pied en quart de finale, les jeux restent très ouverts lors des deux autres rencontres que nous suivrons en direct sur Club RTL avec toute l’équipe d’RTL Sport!