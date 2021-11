Ligue des champions: Robert Lewandowski claque un splendide retourné (vidéo)

Avec encore un but spectaculaire de Robert Lewandowski, le Bayern s'est définitivement assuré mardi la première place du groupe E de Ligue des champions en s'imposant 2-1 sous la neige à Kiev.

Le Polonais, auteur d'un retourné acrobatique victorieux (1-0, 14e), conforte sa place de meilleur buteur de la compétition avec neuf buts en cinq rencontres. Kingsley Coman a doublé la mise (2-0, 42e).



En deuxième période, face à une défense bavaroise totalement expérimentale aux trois-quarts française (Davies, Pavard, Nianzou Kouassi, Sarr) Denys Garmash a marqué le premier but du Dynamo Kiev cette saison en Ligue des champions (2-1, 70e).



Robert Lewandowski, en course pour le Ballon d'Or qui sera décerné lundi, a marqué à chacun de ses neuf derniers matches de Ligue des champions.



Cette saison, il a déjà marqué 30 fois en 25 matches, toutes compétitions confondues avec le Bayern (25 buts/19 matches) et la sélection polonaise (5 buts/6 matches).