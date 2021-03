Des affiches de RÊVE: voici le tirage au sort des quarts de la Ligue des champions

Le tirage des quarts et demi-finales de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi 19 mars.

Voici le tirage au sort complet:

Quarts de finale:

Manchester City (Ang) - Borussia Dortmund (All)

FC Porto (Por) - Chelsea (Ang)

Bayern Munich (All) - PSG (Fra)

Real Madrid (Esp) - Liverpool (Ang)

Demi-finales:

Manchester City - Borussia Dortmund / Bayern Munich - PSG

FC Porto - Chelsea / Real Madrid - Liverpool

Les quarts de finale se disputeront les 6 et 7 (aller) et les 13 et 14 (retour) avril. Les demi-finales les 27 et 28 (aller) avril et les 4 et 5 (retour) mai tandis que la finale prendra place le 29 mai au stade olympique Atatürk, Istanbul (Turquie).