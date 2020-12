Clinton Mata les yeux rivés sur la "finale" à Rome: "On va jouer le coup à fond"

Le Club de Bruges a maîtrisé sa rencontre mercredi soir contre le Zénith Saint-Pétersbourg, s'imposant 3-0 lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Les Brugeois, troisièmes du groupe F, sont assurés de jouer sur la scène européenne après la trêve hivernale. Une victoire la semaine prochaine à la Lazio leur ouvrirait les portes des huitièmes, tout autre résultat sera synonyme de repêchage en Europa League.

"C’était un match très important pour nous. On a fait le job en étant concentré du début jusqu’à la fin", a déclaré Clinton Mata à notre micro à l'issue de la rencontre. "Au niveau de l’efficacité, ça a payé. On a connu des moments moins bons, mais on est resté soudés. La mentalité a primé aujourd’hui. Face à Rome, on va jouer le coup à fond pour obtenir cette 2e place."