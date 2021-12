Mats Rits défend le bilan brugeois, qui n'ira pas en Europa League: "C'était un groupe difficile pour nous" (vidéo)

Mats Rits est apparu lucide, après la rencontre, au micro de Renaud Terreur. Le joueur brugeois a d'abord livré son analyse sur la défaite des siens, qui ont subi un 4-1 face au PSG, ce qui met fin aux espoirs européens du club belge.

"Je pense que dans les 10 premières minutes, ils mettent deux buts et c'est difficile de rebondir, mais on l'a pas mal fait", a-t-il raconté. "On a eu des occasions, mais tu dois marquer si tu veux prendre quelque chose ici. Et ça nous a manqué. 3-0 au repos, c'est pas facile, mais on a essayé de donner le maximum, on a marqué. Les deux premiers buts sont venus trop tôt pour nous", a-t-il détaillé.

Dernier de son groupe, une déception ? Selon lui, pas tant que cela. "On a fait les deux très bons matchs au début. Après, le match à la maison contre Leipzig, c'est là qu'on a perdu la Coupe d'Europe. C'était un groupe difficile pour nous", a-t-il précisé.