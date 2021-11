Philippe Vande Walle : « Bruges a beaucoup à perdre dans ce match! »

En championnat, ces dernières semaines, Bruges est assez décevant, même s’il reste dans le trio de tête. C’est loin d’être terminé pour le titre, même si l’Union est une belle surprise, qui ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. A voir…

En ce qui concerne la Ligue des Champions, Bruges réalise un très bon parcours européen actuellement, vu la qualité des concurrents de ce groupe. Il est clair que les deux revers face à Manchester City ont fait mal, surtout au niveau de la solidité défensive. 9 buts encaissés en deux matches face à City, c’est beaucoup trop…même si l’adversaire est le finaliste de la dernière édition. Nsoki a d’ailleurs relativement déçu dans ces rencontres, je trouve. Bon joueur, mais parfois il manque un peu de concentration et à ce niveau, c’est fatal… Il est jeune, il doit encore apprendre certaines ficelles… Quant au match face à Leipzig, le danger serait de spéculer sur un match nul. Il faudra tout faire pour gagner. Ce sera plus difficile encore qu’à l’aller. Leipzig a bien sûr connu la défaite ce week-end, mais les Allemands seront au rendez vous à Bruges. C’est un match très important pour eux et leur entraîneur Jesse Marsch. Ils répondront présents, j’en suis certain.

De son côté, Bruges a beaucoup à perdre dans ce match : en cas de défaite, cette campagne, qui est pour l’instant réussie, s’avèrerait alors un échec… Bruges ne doit rien laisser au hasard, et tout faire pour déjà composter son billet pour l’Europa League dès ce mercredi soir… Ce match contre Leipzig est l’occasion d’être l’apothéose de cette campagne de Ligue des Champions, qui deviendrait alors inoubliable pour les fans brugeois…