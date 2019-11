L'équipe de RTL Sport, en plateau après la défaite de Bruges à Paris en Ligue des champions (1-0), a évoqué "le cas Diagne". Mbaye Diagne est un attaquant sénégalais de 28 ans qui est arrivé au Club en prêt le 2 septembre dernier.

Notre consultant Philippe Vande Walle, ancien Brugeois, "essaie de rester calme" en analysant son penalty complètement raté en fin de rencontre, lourd de conséquences, donc.

"Vanaken est le tireur attitré de penalty. A partir de ce moment-là, Diagne ne doit déjà pas toucher le ballon, ne doit pas s'imposer. D'un autre côté, Vanaken doit mieux se faire respecter (et dire): 'non seulement je suis le capitaine, mais en plus je suis le tireur attitré, donc je prends le ballon – et je marque ou pas, mais ça c'est autre chose'".

"La raison pour laquelle je ne serai jamais entraîneur principal, c'est que le joueur qui fait ça, je le sors directement. Car non seulement (Diagne) manque de respect à son équipier, à son capitaine, à son entraîneur, à tout Bruges. Mais en plus, il le rate !"

Donc "même sans faire les comptes financiers, sans parler du fait que Diagne est prêté par Galatasaray qui est dans le groupe de Bruges", ce qu'a fait Diagne, "ça ne se fait pas".

Et en plus, "ce n'est pas la première fois, c'est une image qu'on voit depuis quelques années, et ça donne des tensions inutiles" dans tous les clubs.