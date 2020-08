Raymond Domenech s'en prend à l'entraîneur de l'Atalanta, Twitter se paye l'ex-sélectionneur de la France

L'Atalanta Bergame a mené une grande partie de son quart de finale de Ligue des champions contre le PSG. Les Lombards ont ouvert le score après 27 minutes par Pasalic, mais les Parisiens ont marqué deux buts dans le temps additionnel, décrochant leur billet pour les demi-finales.

"C'est un match très difficile, très dur pour les deux équipes. Pour nous, évidemment, il y a beaucoup de remords d'avoir encaissé deux buts en fin de match", déclare Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame. "On pensait que le match était plié, c'est dur. Quand on a mené, on a plutôt bien géré. Mais l'entrée de Mbappé, combinée à la présence de Neymar, a changé les choses pour le PSG. Son entrée a donné une énergie au PSG qui était en train de perdre le match, cela a été fondamental de par ce qu'il a apporté. Le but de l'égalisation, surtout, nous laisse beaucoup d'amertumes. Le PSG a de bonnes probabilités de jouer la finale."

Une défaite de l'Atalanta qui a fait réagir notamment un certain Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'en est d'ailleurs pris à Gian Piero Gasperini qu'il point comme responsable de l'élimination de l'équipe italienne, suite aux changements effectués en fin de match.

"Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite", a-t-il écrit en écorchant au passage le nom du coach de l'Atalanta. Ce dernier, qui n'est sans doute pas encore au courant, n'a pas réagi aux propos de l'ex-entraîneur des Bleus.

Le tacle de Raymond Domenech n'est en tout cas pas bien passé sur les réseaux sociaux, où les critiques se multiplient. "Gasperini il a fait descendre ses joueurs du Bus à Lisbonne en attendant !", peut-on notamment lire dans les commentaires.