Simon Mignolet "heureux" après la victoire contre le Zenit: "On va profiter de cette finale contre Rome"

Le Club de Bruges a maîtrisé sa rencontre mercredi soir contre le Zénith Saint-Pétersbourg, s'imposant 3-0 lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Les Brugeois, troisièmes du groupe F, sont assurés de jouer sur la scène européenne après la trêve hivernale. Une victoire la semaine prochaine à la Lazio leur ouvrirait les portes des huitièmes, tout autre résultat sera synonyme de repêchage en Europa League.

A notre micro, Simon Mignolet n'a pas caché sa joie après cette victoire: "Je suis heureux. On a une occasion de se qualifier pour le prochain tour. On a joué un match très mature. Gagner 3-0 en Ligue des champions, c’est quelque chose. C’est bien pour le foot belge. Je ne pense pas que tout le monde croyait à une victoire de notre part ce soir. On n’a pas laissé beaucoup d’occasions au Zenit. Les 8es de finale ne sont pas un rêve. Je sais qu’on peut le faire. On a une finale maintenant contre Rome. Ce sera du bonus. On va profiter de ce match."