Sorti par José Mourinho, Dele Alli EXPLOSE de rage sur le banc de Tottenham (vidéos)

Mauvaise soirée pour Tottenham. Les Spurs ont été dominés à domicile par Leipzig, grâce à un but sur penalty de Timo Werner. Une contre-performance pour les hommes de José Mourinho.

Au-delà du résultat, c'est une scène étonnante qui a marqué les esprits. Au coeur du sujet, un certain Dele Alli. Ce dernier n'a pas semblé apprécié son remplacement et ne l'a pas caché. Sur les images, filmées par des supporters, on peut voir le joueur jeter une bouteille d'eau avant de se rasseoir, avant, quelques secondes plus tard, de faire de même avec une de ses chaussures.

Une colère qu'a temporisé José Mourinho après la rencontre. "Il était en colère à cause de sa prestation, pas contre moi", a expliqué le Portugais.



