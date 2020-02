Une haie d'honneur de fumigènes: l'incroyable arrivée du car de l'Atlético Madrid avant le choc contre Liverpool (vidéo)

L'Atlético Madrid, en manque de confiance et de réussite devant les buts adverses, défiera l'impressionnant tenant du titre Liverpool avec un duo offensif composé d'Angel Correa et d'Alvaro Morata, ce mardi soir (21h00, 20h00 GMT) en 8e de finale aller de la Ligue des champions.



L'entraîneur argentin de l'"Atleti" Diego Simeone a décidé de titulariser Morata qui a fait son retour vendredi contre Valence en championnat après une blessure à un mollet.



Diego Costa, opéré d'une hernie discale cervicale fin novembre, suivra le début de la rencontre du banc des remplaçants.



Du côté de Liverpool, solide leader du Championnat d'Angleterre, Jürgen Klopp a aligné sans surprise son équipe-type avec son redoutable trio offensif composé de Salah, Mané et Firmino.

Avant le match, les supporters espagnols ont réservé une haie d'honneur de fumigènes à leurs joueurs. Des images de l'incroyable arrivée du car de l'Atlético Madrid ont été rapidement partagées sur les réseaux sociaux.



Les équipes:



Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi - Koke, Thomas, Saul, Lemar - Correa, Morata.



Entraîneur: Diego Simeone (ARG)



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Mané, Firmino



Entraîneur: Jurgen Klopp (GER)