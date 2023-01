Les Belges à l'étranger - Avec Tahiri et Colassin, Heerenveen se joue du FC Volendam et file en quarts de finale

(Belga) Les seizièmes de finale de Coupe des Pays-Bas se poursuivaient, mercredi soir. De nombreux Belges ont foulé les pelouses néerlandaises, dont Anas Tahiri et Antoine Colassin avec Heerenveen, qui a éliminé le FC Volendam, 2-0.

L'AZ a écarté facilement l'Excelsior, 1-4. Odgaard (13e), de Wit (35e), Karlsson (39e) et Pavlidis (79e) ont permis au club d'Alkmaar de triompher malgré le but de Kharchouch (32e). Si Siebe Horemans a défendu le flanc droit de l'Excelsior pendant toute la rencontre, Zinho Vanheusden est resté sur le banc des visiteurs. Nimègue a écrasé Almere, club de deuxième division où Anthony Limbombe était titulaire, 0-4. Tannane (5e), Tavsan (43e), Marques (63e) et Musaba (80e) se sont partagés les honneurs. Limbombe a été remplacé à la mi-temps, et Dimata est quant à lui monté au jeu pour Nimègue à la 67e minute. Heerenveen a disposé du FC Volendam, 2-0. Anas Tahiri et Antoine Colassin étaient tous les deux titulaires chez les vainqueurs du jour qui ont pu compter sur van Amersfoort (48e) et van Hooijdonk (74e) pour accéder au tour suivant. Tahiri a disputé la première mi-temps tandis que Colassin a cédé sa place à la 72e minute. Le FC Emmen a lui aussi fait respecter la hiérarchie en s'imposant 2-3 à Venlo au bout d'une rencontre disputée. Vlak (31e) et Diemers (34e) ont mis Emmen aux commandes, mais Huisman (58e) puis Venema (75e) ont ramené Venlo à égalité avant qu'Araujo ne marque le but de la victoire pour les visiteurs (90e+4). Michael Heylen et Mohamed Bouchouari ont fait partie de l'arrière-garde des visiteurs pendant tout le match. Ces quatre clubs rejoignent notamment le PSV et l'Ajax au prochain tour, alors que doivent encore se jouer cinq matchs jeudi soir. (Belga)