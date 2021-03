Les Belges à l'étranger - Crystal Palace avec Christian Benteke partage avec Manchester United

(Belga) Crystal Palace a tenu le 0-0 face à Manchester United mercredi dans le cadre de la 29e journée du championnat d'Angleterre. Chez les Glazers, Christian Benteke a joué tout le match tandis que Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Au classement, Manchester United (51 points) est 2e avec un point d'avance sur Leicester. Avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, les Foxes ont aussi partagé à Burnley (1-1). Cristal Palace reste 13e (34 pts). En France, Nantes s'est fait surprendre à domicile en fin de match face à Reims (1-2). C'est le 11e match sans victoire à domicile pour les Canaris, qui ont ouvert la marque par Moses Simon (14e, 1-0). Mais Imran Louza a offert l'égalisation à Ghislain Konan (39e, 1-1). De la tête, Yunis Abdelhamid a signé la première défaite d'Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris (89e, 1-2). A Nantes, Renaud Emond est monté au jeu (82e) et Anthony Limbombe est resté sur le banc. Chez les Rémois, Wout Faes, averti à la 7e, et Thomas Foket ont joué tout le match pendant que Thibault De Smet était réserviste. Après 28 journées, Reims (34 points) est 12e alors que Nantes est 19e avec 24 points, un de moins que Nîmes le barragiste et 3 que Lorient (16e). En Allemagne, Wolfsburg a été éliminé en quarts de finale de la Coupe 2-0 par le RB Leipzig. Yussuf Poulsen (63e) Hwang-Chan (88e) ont fait craquer deux fois la défense de Wolfsburg où le dernier rempart et capitaine Koen Casteels restait sur huit matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. . (Belga)